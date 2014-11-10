Захарова: киевский неонацистский режим ждет неминуемый крах

В МИД РФ напомнили о панике в рядах ЕС и НАТО.

Попытки проводить параллели между нацистской Германией и Советским Союзом абсолютно ничтожны. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что такие высказывания от политических элит из стран коллектиного Запада происходят от страха перед неминуемой гибелью киевского неонацистского режима.

Абсолютно ничтожными и, конечно, безосновательными являются участившиеся попытки проводить параллели между нацистской Германией и СССР. Все это происходит от страха еэсовцев и натовцев, от их боязни ответственности перед собственными народами. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД прокомментировали заявление Каллас о россиянах.

Фото и видео: МИД России