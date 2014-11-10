Мария захарова назвала главу дипломатии ЕС чудовищем после заявлений иностранки об отсутствии жертв в России от атак ВСУ.

Заявление главы дипломатии и политики безопасности Европейского союза Каи Каллас о якобы отсутствии гражданских жертв в России от действий Вооруженных сил Украины показывает отсутствие совести у коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что такие слова политик из Эстонии сделала в ходе выступления на полях Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году. Каллас сообщила аудитории, что мирные жители России якобы не становятся жертвами в результате регионального конфликта на Украине. несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о погибших при атаках ВСУ, а также подтверждения от очевидцев и показания украинских военнопленных.

Вот, выползло чудовище... Я отказывалась верить в то, что это не фейк. Мы проверили несколько раз, мы увидели видео, мы поняли, что у этих людей совести нет. Если они, обладая всей полнотой информации с именами, фамилиями, датами рождения, которые мы приводим относительно тех граждан России, которые становятся жертвами киевского режима, повторяют на международных площадках, что ничего такого нет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: пособничество киевскому режиму может аукнуться представителям европейских элит.

Фото и видео: МИД России