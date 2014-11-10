В МИД России напомнили на военные преступления ВСУ.

Пособничество киевскому режиму со стороны коллективного Запада может аукнуться представителям европейских политических элит в скором будущем. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уверена, что международные союзники Украины понесут ответственность за то, что натворили в регионе.

Следовательно, пособничество современным неонацистам может громко аукнуться многим представителям европейских элит как соучастникам жестоких, кровавых преступлений взращенного ими неонацистского режима. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Западный мир не является эталоном безопасности, заявили в МИД России.

Фото и видео: МИД России