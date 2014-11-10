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Западный мир не является эталоном безопасности, заявили в МИД России

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Мария Захарова подвела итоги Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году.

Западный мир не является эталоном безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля  в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что  Мюнхенская конференция по безопасности в 2025 году продемонстрировала мировой общественности, что коллективный Брюссель и Вашингтон больше нельзя назвать и считать эталонами по безопасности и демократии.

Конференция продемонстрировала то, о чем мы говорим уже долго - западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном. Они уже не претендуют... Ничего даже близкого нет

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

РФ отмечает нервозную реакцию Запада на российско-американские контакты.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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