Западный мир не является эталоном безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что Мюнхенская конференция по безопасности в 2025 году продемонстрировала мировой общественности, что коллективный Брюссель и Вашингтон больше нельзя назвать и считать эталонами по безопасности и демократии.
Конференция продемонстрировала то, о чем мы говорим уже долго - западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном. Они уже не претендуют... Ничего даже близкого нет
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
РФ отмечает нервозную реакцию Запада на российско-американские контакты.
Фото и видео: МИД России
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