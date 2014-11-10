РФ отмечает нервозную реакцию Запада на российско-американские контакты

Мария Захарова напомнила о слезах главы Мюнхенской конференции по безопасности.

Москва отмечает нервозную реакцию со стороны коллективного Запада на российско-американские контакты. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что говорит об истерике и панике в среде евроатлантических русофобов.

Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада. Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: МИД ФРГ стоит ответить, почему ЕС симулировал переговоры по Украине.

Фото и видео: МИД России