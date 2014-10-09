В Москве прокомментировали слова бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Немецкому министерству по иностранным делам необходимо самим ответить, почему Европейский союз много лет симулировал переговоры по решению украинского кризиса. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

МИД ФРГ: "Берлин считает, что переговоры по Украине без участия Европы "не имеют смысла", рассчитывает на присутствие Европы за столом". Переговоры по Украине с участием западной Европы велись 7 лет. Потом оказалось, что есовцы их симулировали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее глава внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров объяснил прессе, что если европейские страны будут "выцыганивать" перемирие на украинской земле ради перевооружения киевского режима, то им нечего делать за столом переговоров.

Захарова прокомментировала слова Хойсгена о неэффективности "умиротворения" РФ.

Фото: МИД России