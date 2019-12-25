Захарова прокомментировала слова Хойсгена о неэффективности "умиротворения" РФ

В МИД РФ не поверили слезам главы Мюнхенской конференции.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова напомнила руководителю Мюнхенской конференции по безопасности Кристофу Хойсгену о том, что именно послужило предпосылкой ко Второй Мировой войне и какую именно страну не получилось "умиротворить". В собственном Telegram-канале чиновница отметила, что однажды в ночь на 30 сентября британский премьер-министр Невилл Чемберлен, глава французского правительства Эдуард Даладье, а также итальянец Бенито Муссолини совместно с рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером подписали документ, по которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Берлину территорию своей Судестской области. Известно, что 90 процентов этой земли населяли немцы. По словам Захаровой, западники пригласили представителей расчленяемого государства только после принятия решения на его оглашение, "чтобы они раньше времени не обрадовались". В МИД РФ указали, что именно таким образом был запущен "маховик Второй Мировой войны".

Он заявил, что Россию не надо умиротворять, так как эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века. То есть он прямо со сцены в центре Мюнхена соврал, не напомнив, кто кого и как умиротворил в 1938 году. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова назвала конференцию в Германии простым "утренником в психдиспансере". Она указала на провокационное поведение Кристофа Хойсгена, которое сопровождалось слезами на публике. В российском внешнеполитическом ведомстве задались вопросом к аудитории о том, с чем может быть связана подобная реакция со стороны немца. Мария Захарова добавила, что Хойсгена сказал, что российский президент Владимир Путин реагирует только на силу, а потом… заплакал.

То ли, чтобы показать силу слабости. Но это, вроде, женская история. То ли от собственного очередного вранья. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото: МИД России