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На Магнитогорской улице утром тушили бытовку
Сегодня, 8:55
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На Магнитогорской улице утром тушили бытовку

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С огнем боролись десять спасателей.

Сегодня утром, 27 ноября, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Магнитогорской улице, 42, полыхала бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:57. К этому времени пламя охватило 25 "квадратов" строения. 

Огонь тушили десять пожарных и две спецмашины. Пожар ликвидировали в 05:09.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются. 

Добавим, что 26 ноября на Приневской улице после пожара в вагоне-бытовке нашли два трупа. Тела направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее на Piter.tv сообщали, что на Приморском шоссе сгорел двухэтажный дом.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар, сгорела бытовка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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