На Магнитогорской улице утром тушили бытовку

С огнем боролись десять спасателей.

Сегодня утром, 27 ноября, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Магнитогорской улице, 42, полыхала бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:57. К этому времени пламя охватило 25 "квадратов" строения.

Огонь тушили десять пожарных и две спецмашины. Пожар ликвидировали в 05:09.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Добавим, что 26 ноября на Приневской улице после пожара в вагоне-бытовке нашли два трупа. Тела направили в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv сообщали, что на Приморском шоссе сгорел двухэтажный дом.

Фото: Piter.tv