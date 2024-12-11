Луну впервые внесли в список уязвимых объектов культурного наследия

На поверхности спутника Земли располагает свыше 90 исторических мест.

Впервые Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в список объектов культурного наследия, которым угрожает опасность. Это было сделано на фоне повышения человеческой активности в космосе, – следует из сообщения пресс-службы WMF.

На нынешний день на поверхности Луны зарегистрировано нахождение более 90 исторических мест, повествующих о связи человечества со спутником Земли. Речь, в частности, про базу "Спокойствие", место высадки "Аполлона-11", а также про территорию, где впервые ступила нога человека.

Луна впервые была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы отразить необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли. Бенедикт де Монтло, генеральный директор WMF

Среди артефактов руководитель Всемирного фонда памятников особенно выделяет видеокамеру, на которую сняли высадку на Луну, кремниевый диск Базза Олдрина и множество других предметов. По мысли Бенедикт де Монтло, эти артефакты подвержены риску из-за расширяющейся деятельности человека в космосе.

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