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В Ленобласти 18 января ветер усилится до 15-18 м/с
Сегодня, 16:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 18 января ветер усилится до 15-18 м/с

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Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Ленинградской области в субботу, 18 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью западный, юго-западный 7-12 м/с, утром и днем западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток 0...+4 градуса. На дорогах местами гололедица. 

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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