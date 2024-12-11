В Ленобласти 18 января ветер усилится до 15-18 м/с

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Ленинградской области в субботу, 18 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью западный, юго-западный 7-12 м/с, утром и днем западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток 0...+4 градуса. На дорогах местами гололедица.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра.

Фото: Piter.tv; МЧС