Лукашенко заявил о наличии каналов Польши и Литвы по переброске мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши и Литвы искусственно создают миграционный кризис. Об этом он сказал в ходе совещания с руководством КГБ.
По словам белорусского лидера, эти страны сами создают каналы для "убытия мигрантов" в Германию и Францию, что является нарушением прав человека.
На самом деле это только пересыльные пункты. Они специально выпускают из лагерей этих людей, понимая, что они пришли не в Польшу и не в Литву. Точно так, как в Белоруссию. Они пришли и идут дальше.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Глава республики выразил уверенность, что Польша и Литва намеренно выпускают мигрантов из пересыльных пунктов, чтобы те шли в "теплые" страны. Он дал совет руководству Германии и Франции разобраться в том, кто конкретно отправляет к ним нелегалов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В сторону Минска звучат обвинения в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".
Ранее Лукашенко назвал распад СССР принудительным развалом.
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