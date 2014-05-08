В Белоруссии оценили важность создания СНГ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал распад СССР принудительным развалом. Такое заявление глава республики сделал во время выступления на онлайн-заседании Совета лидеров стран Содружества. Политик заметил, что негативно реагирует на события, которые привели к распаду Советского Союза.

Существуют разные точки зрения о прекращении существования Советского Союза, а если точнее, то его принудительного развала. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Официальная позиция Минска говорит о том, что формирование Содружества Независимых Государств в критической ситуации после распада СССР стало верным решением, которое спасло бывшие республики от хаоса.

Лукашенко: "Никакая Тихановская не выигрывала никогда выборы".

Фото и видео: Telegram / Пул Первого