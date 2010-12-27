Эксперты: "У Лукашенко наступил традиционный приступ красноречия"

Это происходит, когда делать что-то ему очень не хочется, однако и отказаться нет никакой возможности.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали обширное интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Батька наговорил много, агентства замучались цитировать: время для принятия конституции Союзного государства ушло, наднациональных органов РФ и РБ не будет, пусть Россия вступит в состав Белоруссии, а не торгуется за $10 в цене на газ и так далее. Не забыл припугнуть россиян перспективой "уличных боев за независимость" и вмешательства НАТО в случае покушения на суверенитет Белоруссии, – рассказали специалисты

По мнению экспертов, у Лукашенко наступает "традиционный приступ красноречия", когда делать ему что-то очень не хочется, но и отказаться от этого не может.

Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию.

Фото: AP, Дмитрий Смирнов / Twitter