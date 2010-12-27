Эксперты: "У Лукашенко наступил традиционный приступ красноречия"

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали обширное интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Батька наговорил много, агентства замучались цитировать: время для принятия конституции Союзного государства ушло, наднациональных органов РФ и РБ не будет, пусть Россия вступит в состав Белоруссии, а не торгуется за $10 в цене на газ и так далее. Не забыл припугнуть россиян перспективой "уличных боев за независимость" и вмешательства НАТО в случае покушения на суверенитет Белоруссии,
– рассказали специалисты
По мнению экспертов, у Лукашенко наступает "традиционный приступ красноречия", когда делать ему что-то очень не хочется, но и отказаться от этого не может.
Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию.
Фото: AP, Дмитрий Смирнов / Twitter
Обсуждение ( 0 )