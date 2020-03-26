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В Петербурге камера "Лахта Центра" засняла рассветы сентября

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Синоптик Александр Колесов отметил, что в первой декаде сентября средняя температура воздуха в городе достигла +16,7 градусов.

Первая половина сентября подарила петербуржцам преимущественно теплую солнечную погоду. Камера "Лахта Центра" засняла лучшие прошедшие рассветы месяца. Кадрами поделились в пресс-службе небоскреба.

Синоптик Александр Колесов отметил, что в сентябре средняя температура воздуха в городе достигла +16,7 градусов. По словам специалиста, осадки можно даже не учитывать, так как их было очень мало.

Ранее мы рассказывали о том, что северное сияние дважды наблюдали в Петербурге ночью 15 сентября.

Видео: пресс-служба "Лахта Центра"

Теги: лахта центр, рассветы в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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