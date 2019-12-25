Синоптик Колесов рассказал об итогах первой декады солнечного сентября

Главный синоптик Санкт-Петербурга, Александр Колесов, проанализировал погоду за первую декаду сентября. По его мнению, лето продолжает радовать петербуржцев, а текущая погода весьма приятная, особенно в сравнении с тем, каким было начало сентября в 2022 году.

Синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале отметил, что, несмотря на текущее тепло, сентябрь был еще более теплым в 2018 и 2019 годах. В течение первой декады этого месяца средняя температура воздуха в городе достигла +16,7 градусов.

За последние два десятилетия первые десять сентябрьских дней были наиболее солнечными. По его словам, осадки можно даже не учитывать, так как их было очень мало. За первую декаду в Петербурге выпало всего 18% от обычного месячного количества осадков, и почти все дожди прошли в ночь с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 11 сентября ожидается на 5-6 градусов теплее климатической нормы.

Фото: Piter.TV