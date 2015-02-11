В первый день августа ожидаются ливни и грозы

При этом будет тепло, до +24 градусов.

ГУ МЧС по Петербургу вновь сообщает об ухудшении погоды в городе. В первый день августа можно ждать ливни и грозы, они пройдут местами.

Порывы ветра при грозе достигнут 15 м/с. ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует в воскресенье температуру воздуха днем +22...+24. Ночью она опустится до +15...+17.

По словам синоптика Михаила Леуса, ближайшие три дня будут дождливыми.

Несмотря на пасмурную погоду, в Петербурге прошел масштабный фестиваль сапсерферов. Piter.TV показал, как это было.

Фото: Piter.TV