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В первый день августа ожидаются ливни и грозы
Сегодня, 13:20
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В первый день августа ожидаются ливни и грозы

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При этом будет тепло, до +24 градусов.

ГУ МЧС по Петербургу вновь сообщает об ухудшении погоды в городе. В первый день августа можно ждать ливни и грозы, они пройдут местами.

Порывы ветра при грозе достигнут 15 м/с. ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует в воскресенье температуру воздуха днем +22...+24. Ночью она опустится до +15...+17. 

По словам синоптика Михаила Леуса, ближайшие три дня будут дождливыми. 

Несмотря на пасмурную погоду, в Петербурге прошел масштабный фестиваль сапсерферов. Piter.TV показал, как это было. 

Фото: Piter.TV

Теги: август, гроза, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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