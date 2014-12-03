В субботу в Петербурге ожидаются дожди и грозы

Температура воздуха на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

В субботу, 31 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди и даже возможны грозы. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Погоду в Северной столице будет определять тыловая, холодная часть циклона, центр которого выйдет в акваторию Белого моря. Днем температура воздуха составит +20...+22 градуса. В области +18...+23 градуса. Значения на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Ветер будет порывистым, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 750 мм рт.ст., что ниже нормы.

Следующие три дня в городе стоит ожидать осадки и температуру воздуха до +23.

Фото: Piter.TV