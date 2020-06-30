В Петербурге начался сильный дождь

Ранее из-за надвигающегося шторма в центре Петербурга закрыли сады и скверы.

Как и обещали синоптики, во второй половине дня 30 июня Петербург накрыл шторм. В некоторых районах Петербурга сильный дождь и ветер. Например, непогода уже застала жителей Адмиралтейского района.

Ранее из-за надвигающегося шторма в центре Петербурга закрыли сады и скверы.

Как сообщили в пресс-службе "Водоканала", к борьбе с последствиями стихии уже готовы передвижные насосные установки. Также на случай возникновения локальных подтоплений сформированы дополнительные бригады.

Видео: Piter.TV