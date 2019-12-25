"Водоканал" подготовился к ливням в Петербурге

На случай возникновения локальных подтоплений сформированы дополнительные бригады.

Интенсивные дожди и грозы придут в Петербург и пригороды во второй половине дня 30 июня. Как сообщили в пресс-службе "Водоканала", к борьбе с последствиями стихии уже готовы передвижные насосные установки. Также на случай возникновения локальных подтоплений сформированы дополнительные бригады.

Также ливни ждут в Петербурге и 1 июля.

Горожан просят сообщать обо всех подтоплениях на горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга": 305-09-09.

Петербург готовится к шторму во второй половине дня.

Фото: Piter.TV