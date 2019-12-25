Петербург готовится к шторму во второй половине дня

Спасатели и коммунальщики города готовятся к непогоде.

Во второй половине дня город накроет шторм. Об этом предупредила пресс-служба МЧС Петербурга.

В последний июньский день по восточной части Финского залива прогнозируется усиление ветра, волны на заливе могут достигать более двух метров. Ливень и грозы будет сопровождать порывы ветра до 23 м/с. В Ленинградской области ко всему прочему может прибавиться град.

Спасатели и коммунальщики города готовятся к непогоде.

Ранее главный синоптик Петербурга назвал длительность "сезона дождей".

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