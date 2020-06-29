Главный синоптик Петербурга назвал длительность "сезона дождей"

При этом в городе сохранится теплая погода.

Жара в Петербурге наконец пойдёт на убыль, сменившись дождями после прихода в регион холодного атмосферного фронта с северо-востока. Об этом 78.ru сообщил специалист Гидрометцентра Александр Колесов.

При этом в городе останется довольно теплая погода. Во вторник, 30 июня, в южных районах Ленобласти пройдут ливни и грозы — особенно сильные в районе Выборга. В Петербурге также ожидаются дожди, воздух прогреется до +23..+25 градусов.

С 1 июля влияние циклона в регионе сохранится, сильный ветер будет на территории области и Петербурга с порывами 15-17 м/с. В середине недели дожди будут кратковременные, но с ливнями и грозами. Начало июля будет прохладным — днём температура составит +19…+21 градусов.

Также 2 и 3 июля характер погоды примерно сохранится, нас ждут кратковременны дожди, грозы и температура воздуха +21..+23 градуса. На выходных в город вернётся погода с температурами в +25…+27 градусов, — подытожил Колесов.

Петербуржцев предупредили о дождях и грозах 30 июня.

Фото: Piter.TV