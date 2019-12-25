В случае необходимости садовники будут оперативно освобождать пешеходные зоны от упавших деревьев.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что из-за надвигающегося шторма в центре Петербурга закрыли сады и скверы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Под закрытие попали сквер у Казанского собора, Никольский сад, сквер Галины Старовойтовой, Лопухинский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер и сад Сан-Галли. Отмечается, что дорожники намерены оперативно освобождать пешеходные зоны от упавших деревьев.

Петербуржцев призывают не ставить машины под деревьями и воздержаться от посещения парков.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник утром пробки в Петербурге достигли 5 баллов.

Фото:Piter.TV