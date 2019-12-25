Утром 30 июня пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Во вторник, 30 июня, на дорогах Петербурга наблюдаются серьезные пробки. На момент 8:50, заторы в городе достигли "оранжевых" пяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".
Проезду автомобилистов мешают аварии и дорожные работы. Если посмотреть на карту Петербурга, то можно увидеть, что она практически вся окрасилась в красный цвет.
Серьезный затор наблюдается возле Финляндского вокзала на Пироговской и Свердловской набережной. Также проезд затруднен на участке Воскресенской набережной и у станций метро "Петроградская" и "Горьковская".
Карта окрасилась в красный возле станции метро "Черная речка". "Покраснела" улица Савушкина, набережная Черной речки, участок Торжковской улицы и Коломяжского проспекта.
Из-за ремонтных работ автомобилисты стоят в большой пробке на ЗСД и Планерной улице. Плотно сейчас на развязке с Приморским шоссе и улицей Савушкина.
Авария стала причиной большой пробки возле станции метро "Озерки". Стоит участок проспекта Энгельса и Выборгского шоссе.
Кроме того, большие заторы наблюдаются сейчас на КАД, неподалеку от Пискаревского проспекта, на Шафировском проспекте и Беляевском мосту.
Ранее мы писали, что в Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали.
Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"
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