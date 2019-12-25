Утром 30 июня пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Проезду автомобилистов мешают аварии и дорожные работы.

Во вторник, 30 июня, на дорогах Петербурга наблюдаются серьезные пробки. На момент 8:50, заторы в городе достигли "оранжевых" пяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".

Проезду автомобилистов мешают аварии и дорожные работы. Если посмотреть на карту Петербурга, то можно увидеть, что она практически вся окрасилась в красный цвет.

Серьезный затор наблюдается возле Финляндского вокзала на Пироговской и Свердловской набережной. Также проезд затруднен на участке Воскресенской набережной и у станций метро "Петроградская" и "Горьковская".

Карта окрасилась в красный возле станции метро "Черная речка". "Покраснела" улица Савушкина, набережная Черной речки, участок Торжковской улицы и Коломяжского проспекта.

Из-за ремонтных работ автомобилисты стоят в большой пробке на ЗСД и Планерной улице. Плотно сейчас на развязке с Приморским шоссе и улицей Савушкина.

Авария стала причиной большой пробки возле станции метро "Озерки". Стоит участок проспекта Энгельса и Выборгского шоссе.

Кроме того, большие заторы наблюдаются сейчас на КАД, неподалеку от Пискаревского проспекта, на Шафировском проспекте и Беляевском мосту.

Ранее мы писали, что в Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"