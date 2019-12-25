В Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали

Все самолеты должны были отправиться в Москву.

Во вторник, 30 июня, в Петербурге отменили три рейса. Еще один задержали. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

Все самолеты должны были отправиться в Москву. Задержанный рейс также должен был направиться в столицу России.

Напомним, в понедельник, 29 июня, в Пулково отменили сразу 15 рейсов. Большинство из них должно было отправиться в Москву. Также не состоялись полеты в Ереван и Баку. Задержали самолет в Архангельск.

Ранее мы писали, что в Петербурге приземлился вывозной рейс из Бишкека.

Фото: Piter.TV