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В Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали
Сегодня, 8:34
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Alena_Zinovieva

В Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали

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Все самолеты должны были отправиться в Москву.

Во вторник, 30 июня, в Петербурге отменили три рейса. Еще один задержали. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

Все самолеты должны были отправиться в Москву. Задержанный рейс также должен был направиться в столицу России.

Напомним, в понедельник, 29 июня, в Пулково отменили сразу 15 рейсов. Большинство из них должно было отправиться в Москву. Также не состоялись полеты в Ереван и Баку. Задержали самолет в Архангельск.

Ранее мы писали, что в Петербурге приземлился вывозной рейс из Бишкека.

Фото: Piter.TV

Теги: отменили рейсы, петербург, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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