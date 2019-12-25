В Петербурге приземлился вывозной рейс из Бишкека

На борту находились более сотни граждан России.

В петербургском аэропорту "Пулково" приземлился вывозной рейс из столицы Киргизии – города Бишкека. На борту находился 151 гражданин России, среди которых 81 петербуржец, 18 жителей Ленобласти и 52 человека из других регионов РФ.

Пассажиров встретили около сотни уполномоченных сотрудников МВД, Роспотребнадзора, автотранспортных предприятий, медики и другие специалисты. У россиян взяли тест на коронавирус, багаж продезинфицировали и оформили необходимые документы, после чего отвезли по домам на двухнедельный карантин.

Жителей других регионов и петербуржцев, у которых нет возможности самоизолироваться по месту жительства, отправили в пансионат-обсерватор в Курортном районе.

Фото: Piter.tv