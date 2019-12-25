В Петербурге ждут рейс из Бишкека

Домой вернутся 81 петербуржец и 18 жителей области.

Стало известно, что в пятницу, 26 июня, прибудет самолет из Киргизии, Бишкека. Ожидают 151 россиянина.

Домой вернутся 81 петербуржец и 18 жителей области. 52 человека из других регионов. Пассажиров встретят около ста уполномоченных сотрудников МВД, Роспотребнадзора, автотранспортных предприятий; медики и другие специалисты. У россиян возьмут тест на коронавирус, багаж продезинфицируют, оформят необходимые документы и отвезут по домам на двухнедельный карантин. Отмечается, что жителей других регионов и петербуржцев, у которых нет возможности самоизолироваться по месту жительства, отвезут в пансионат-обсерватор в Курортном районе. Сейчас в нём находится 59 человек.

Ранее мы писали, что за время пандемии в Петербурге от коронавируса скончались более тысячи человек.

Фото: Piter.TV