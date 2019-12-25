За время пандемии в Петербурге от коронавируса скончались более тысячи человек

Общее количество заболевших составляет более 23 тысяч человек.

Количество умерших от коронавируса в Петербурге перевалило за тысячу человек.

Накануне количество жертв COVID-19 составило 961 человек, 25 июня к этому числу прибавилось еще 47 горожан. Таким образом, за все время вирусная инфекция унесла жизни 1008 петербуржцев.

Количество летальных случаев увеличилось после того, как в городе перешли на новую методику по формированию отчетности о смертности от коронавируса. Результаты комиссии по летальным исходам объединяют с оперативными данными по числу медицинских свидетельств о смерти.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 223 новых случая, 395 человек выздоровели.

Фото: Piter.TV