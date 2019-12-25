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В комздраве рассказали о новой методике формирования отчетов по смертности от COVID-19
Сегодня, 15:46
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nadezhda_sib

В комздраве рассказали о новой методике формирования отчетов по смертности от COVID-19

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В связи с этим будут предоставляться более оперативные данные.

В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили рост смертности от коронавируса. Дело в том, что в город перешел на новую методику формирования отчетов по смертности от коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня оперативность формирования отчетов будет повышена. Теперь результаты комиссии по летальным исходам будут объединять с оперативными данными по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки. 

Во всех случаях, когда у умершего подозревают коронавирус, проводится патологоанатомическое исследование и ПЦР-диагностика на наличие вирусной инфекции. 

Напомним, что комиссия по летальным исходам рассматривает смертельные случаи с задержкой. Так, например, 29 Комиссия подтвердила причину смерти больным коронавирусом, которые ушли из жизни в конце апреля-начале мая. 

Сегодня в Северной столице стало известно о 17 случаях смерти от COVID-19.

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, смертность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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