В комздраве рассказали о новых 11 смертельных случаях от COVID-19

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще 11 смертельных случаев от COVID-19 в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.
Среди умерших ― три женщины в возрасте от 69 до 83 лет и восемь мужчин от 34 до 80 лет. Они ушли из жизни в апреле - начале мая 2020. Специалисты определили, что основных заболеванием, которое привело к смерти, была двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией.
Пациенты имели ряд хронических заболеваний – сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, бронхит и бронхиальную астму, ожирение, патологии головного мозга, пищеварительной и эндокринной систем.
Всего накануне комиссия рассмотрела 15 случаев летальных исходов.
На данный момент в Петербурге от коронавируса умерли 178 человек, 5113 выздоровели.
Евгений Шляхто заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге.
Фото: pixabay.com
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