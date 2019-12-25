В комздраве рассказали о новых 11 смертельных случаях от COVID-19

Всего 28 мая комиссия рассмотрела 15 летальных случаев.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще 11 смертельных случаев от COVID-19 в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Среди умерших ― три женщины в возрасте от 69 до 83 лет и восемь мужчин от 34 до 80 лет. Они ушли из жизни в апреле - начале мая 2020. Специалисты определили, что основных заболеванием, которое привело к смерти, была двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией.

Пациенты имели ряд хронических заболеваний – сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, бронхит и бронхиальную астму, ожирение, патологии головного мозга, пищеварительной и эндокринной систем.

Всего накануне комиссия рассмотрела 15 случаев летальных исходов.

На данный момент в Петербурге от коронавируса умерли 178 человек, 5113 выздоровели.

Евгений Шляхто заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге.

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