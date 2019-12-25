Евгений Шляхто заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

Прирост новых случаев замедлился.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто заявил о том, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизируется. Об этом он заявил в эфире телеканала "78".

Количество поступающих в стационары и количество выздоравливающих выровнялось. При этом ситуация все еще остается "сложной", так как в больницы поступает много пациентов с внебольничной пневмонией COVID-19.

Если с 25 апреля по 9 мая удвоение количество зафиксированных случаев происходило каждые 10 дней, то с 20 мая оно удваивается каждые 20 дней. Это означает, что ситуация близка к стабильной.

Сегодня, 29 мая, в Петербурге сообщили о 369 новых случаях заболевания, 330 человек выздоровели.

Ранее Piter.TV узнал, как собираются данные по внебольничной пневмонии в Петербурге.

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