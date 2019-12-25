В Петербурге от коронавируса скончались 17 человек в возрасте от 40 до 96 лет

Двенадцать случаев, по которым имеются свидетельства о смерти, не исследовались комиссией.

В Петербурге, по данным на 3 июня, подтвердили 17 смертей от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Пять смертей подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов и 12 смертей подтверждены по результатам поступивших медицинских свидетельств о смерти. Возраст умерших – от 40 до 96 лет. Двенадцать случаев, по которым имеются свидетельства, не исследовались комиссией.

По новой рекомендации Минздрава, в отчет будет включаться число умерших, которым за предыдущие сутки было оформлено медицинское свидетельство о смерти, где ОСНОВНЫМ ДИАГНОЗОМ является COVID-19.

Петербуржцы подали в суд на власть за незаконную самоизоляцию.

Фото: Piter.TV