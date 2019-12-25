Петербуржцы подали в суд на власть за незаконную самоизоляцию

По мнению заявителей, горожан могут ограничивать в свободе действий только в случае карантина, который так и не был введен.

Коллективный иск к Смольному подали в городской суд 57 петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба суда Санкт-Петербурга.

Предварительное слушание должно состояться уже 4 июня. В суд должны пригласить главу города Александра Беглова, главного санитарного врача Петербурга Наталию Башкетову, представителей Росгвардии, МЧС, МВД и уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

Граждане считают постановление правительства Санкт-Петербурга № 121 "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" незаконным. В частности оспаривается понятие "самоизоляция". По мнению заявителей, горожан могут ограничивать в свободе действий только в случае карантина, который так и не был введен.

Петербуржцы требуют от суда принять решение о признании недействительными этих пунктов постановления.

Стал известен порядок работы судов до 14 июня.

Фото: Piter.TV