Стал известен порядок работы судов до 14 июня

Все дела до 14 июня будут рассматриваться без слушателей.

Как стало известно, с 1 по 14 июня слушателей не допустят в суд. Также заседания будут проходить с соблюдением всех санитарных требований. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

На входе будут проверять надел ли участник процесса СИЗ. Уточняется, что социальная дистанция в 1,5 также будет соблюдаться.

Напомним, что с 1 июня обязательный масочный режим на улице отменяют, однако носить маски и перчатки в магазине, офисах, во всех видах транспорта, на вокзалах и аэропорту должны все петербуржцы.

Новые правила самоизоляции в Петербурге: что можно и нельзя с 1 июня.

Фото: Piter.TV