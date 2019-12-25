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Стал известен порядок работы судов до 14 июня
Сегодня, 19:33
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smirenny

Стал известен порядок работы судов до 14 июня

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Все дела до 14 июня будут рассматриваться без слушателей.

Как стало известно, с 1 по 14 июня слушателей не допустят в суд. Также заседания будут проходить с соблюдением всех санитарных требований. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

На входе будут проверять надел ли участник процесса СИЗ. Уточняется, что социальная дистанция в 1,5 также будет соблюдаться. 

Напомним, что с 1 июня обязательный масочный режим на улице отменяют, однако носить маски и перчатки в магазине, офисах, во всех видах транспорта, на вокзалах и аэропорту должны все петербуржцы.

Новые правила самоизоляции в Петербурге: что можно и нельзя с 1 июня.

Фото: Piter.TV

Теги: суды, суды петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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