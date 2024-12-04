Disney представил трейлер лайв-экшн-ремейка "Лило и Стича"

За рубежом прокат ленты стартует 23 мая.

Disney поделилась трейлером готовящегося к прокату комедийного лайв-экшн фильма "Лило и Стич". Это комедийная лента, которая позиционируется как ремейк оригинального мультфильма, вышедшего в 2002 году.

Сюжет фильма расскажет о знакомом многим синем пришельце, который сбегает из космической лаборатории и случайным образом оказывается на Земле. Инопланетянин знакомится с девочкой по имени Лило и заводит с ней дружбу. Однако за Стичем вскоре прилетают другие пришельцы, которые хотят вернуть его обратно.

В широкий зарубежный прокат фильм выйдет 23 мая.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился тизер-трейлер 5-го "Шрека".

Видео: Disney