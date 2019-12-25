Просадку грунта в Выборгском районе ликвидируют ведущие специалисты различных областей

Напомним, работы ведутся на участке коллектора по улице Харченко.

По поручению губернатора Александра Беглова просадку грунта в Выборгском районе ликвидируют ведущие специалисты в области геодезии, метростроения и коллекторостроения. Напомним, работы ведутся на участке коллектора по улице Харченко, между домом 18 и домом 20/29 по 1-му Муринскому проспекту.

Сейчас идет монтаж обводной линии коллектора в две нитки, которая позволит перекачивать сточные воды с увеличенной мощностью. Кроме того, продолжается устройство шпунтового ограждения. В работах задействовано свыше 30 единиц спецтехники.

А сотрудники "Водоканала" продолжают обеспечивать бесперебойное водоотведение абонентов по временной схеме. Эвакуированных жителей дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту переселяют в гостиничный и маневренный фонд города, до этого они находились в школе №104.

Фото: пресс-служба Смольного