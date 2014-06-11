На улице Харченко в Петербурге начали укреплять грунт после просадки

В районе улицы Харченко монтируют шпунтовое ограждение из-за провала.

На улице Харченко в Санкт-Петербурге специалисты приступили к установке шпунтового ограждения для стабилизации грунта в зоне просадки асфальта между домами № 18 и № 20/29 по 1-му Муринскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы выполняются круглосуточно под контролем оперативного штаба, который возглавил губернатор Александр Беглов. По его поручению в ночь на 21 октября начались работы по устройству обводной линии коллектора, а также монтаж временной системы водоотведения для повышения мощности перекачки сточных вод.

Жители дома № 29/20 были временно эвакуированы и размещены в школе № 104, где им предоставили питание и предметы первой необходимости. На месте задействовано 10 единиц спецтехники.

Движение по улице Харченко на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта временно ограничено.

Ранее жители дома рядом с провалом на Харченко рассказали, как проходила ночная эвакуация.

Фото: пресс-служба Смольного