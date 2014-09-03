Беглов: "Нештатную ситуацию на улице Харченко устранили за две недели"

В конце прошлого века для устранения ЧП похожего характера требовалось 10-15 месяцев.

Нештатную ситуацию на улице Харченко устранили за две недели, а не за 10 или 15 месяцев как в авариях на коллекторах 1975 и 1985 годов. Об этом в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт‑Петербург" рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как рассказал градоначальник, во время происшествия специалисты быстро локализовали провалы грунта. По данным Беглова, в 1985 году при похожей аварии из строя вышли 90 метро коллектора, а в 1975 году в Адмиралтейском районе из-за ЧП были расселены три дома вместо одного. Один из домов позднее пришлось снести, так как он сильно пострадал.

Также губернатор поделился данными о том, что в Адмиралтейском районе в 1975 году потребовалось порядка 10 месяцев на строительство 3 шахт и 150 метров полноценного железобетонного тоннеля в обход разрушенного участка, в 1985 году в Красногвардейском районе – 15 месяцев и тоже порядка 150 метров тоннеля. На Харченко ситуацию исправили за 2 недели.

Глава Петербурга отметил, что сейчас в городе занимаются строительством дублеров изношенных коллекторов. На данный момент строится вторая нитка Главного канализационного коллектора и проектируется дублер Выборгского коллектора длиной 3 км от площади Мужества до Выборгской набережной со сроком сдачи в 2030 году. Что касается улицы Харченко, то здесь в 2026 году строительство здесь будет финансироваться с опережением.

Также во время "Прямой линии" стало известно, что в "Балтийской жемчужине" построят новый реабилитационный центр для людей с инвалидностью.

