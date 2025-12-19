В Петербурге отменили дело о халатности после аварии на улице Харченко

Провал грунта на Харченко остался без уголовного дела, несмотря на жалобы жителей.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга отменила уголовное дело о халатности после провала грунта и повреждения канализационного коллектора на улице Харченко.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга приняла решение об отмене уголовного дела, ранее возбужденного по статье о халатности в связи с провалом грунта и прорывом канализационного коллектора на улице Харченко. Отмену процессуального решения обжаловал Следственный комитет. Согласно позиции Смольного и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", первичным событием стал провал грунта, который впоследствии привел к повреждению канализационного коллектора. Жители домов на улице Харченко ранее неоднократно направляли обращения о постепенном проседании почвы и регулярном подтоплении подвальных помещений.

После аварии сточные воды попали в Муринский ручей, связанный с рекой Охтой. В водоеме была зафиксирована массовая гибель рыбы и других водных организмов. Расследование по факту ущерба окружающей среде продолжается. Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Евгений Марченко сообщил о наличии документов, подтверждающих факт загрязнения водного объекта.

Ранее Водоканал подтвердил безопасность питьевой воды в домах Петербурга.

Фото: Piter.TV