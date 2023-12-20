Жильцы петербургского дома вернулись после провала грунта под зданием

Дом на Муринском проспекте признан безопасным после проверки специалистов.

Жильцам дома №29/20 по 1-му Муринскому проспекту в Санкт-Петербурге, эвакуированным из-за провала грунта 20 октября, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Губернатор согласовал решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Выборгского района о вселении граждан обратно в квартиры, из которых они были временно расселены"

Специалисты провели детальный геотехнический мониторинг состояния здания и прилегающей территории. Результаты показали, что несущие конструкции дома и состояние грунта находятся в пределах допустимых значений. Все контролируемые параметры остаются стабильными, зафиксирована стабилизация грунта.

В то же время эксперты продолжат наблюдение за состоянием здания, чтобы вовремя зафиксировать возможные изменения и обеспечить безопасность жителей.

Фото: пресс-служба Смольного