Ленобласть 17 января настигнет снегопад

В регион вернется минусовая температура.

Неделя в Ленобласти начнется с метели. Об этом сообщили в пресс-лужбе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 17 января, синоптики обещают жителям облачную погоду. Ночью дороги припорошит снежком. Подует северо-западный, северный ветер со скоростью 4-9 м/с. В некоторых районах подморозит до -8 градусов.

Днем выпадет снег. Столбики термометров покажут 0...-5 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленобласть приглашает на катки жителей и гостей региона. А в Петербурге горожане теперь не покупают билеты на ледовые арены, вместо этого они катаются на коньках по улицам.

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