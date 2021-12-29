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Ленобласть 17 января настигнет снегопад
Сегодня, 14:22
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Ленобласть 17 января настигнет снегопад

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В регион вернется минусовая температура.

Неделя в Ленобласти начнется с метели. Об этом сообщили в пресс-лужбе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

В понедельник, 17 января, синоптики обещают жителям облачную погоду. Ночью дороги припорошит снежком. Подует северо-западный, северный ветер со скоростью 4-9 м/с. В некоторых районах подморозит до -8 градусов.

Днем выпадет снег. Столбики термометров покажут 0...-5 градусов. На дорогах возможна гололедица. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленобласть приглашает на катки жителей и гостей региона. А в Петербурге горожане теперь не покупают билеты на ледовые арены, вместо этого они катаются на коньках по улицам.

Фото: Pexels

Теги: мчс, погода, природа, прогноз погоды, синоптики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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