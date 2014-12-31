  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 12 июня ожидается небольшой дождик
Сегодня, 15:45
130
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 12 июня ожидается небольшой дождик

0 0

В некоторых районах возможна гроза.

В воскресенье, 12 июня, в Ленобласти ожидается знойная погода. Однако день подарит местным жителям и дачникам возможность отдохнуть от жары. Местами пройдут дожди и прогремят грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем подует легкий южный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. В период грозы порывы будут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +20...+25  градусов.  Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, когда петербуржцы смогут открыть купальный сезон.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погода в ленобласти, природа, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии