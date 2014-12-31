В Ленобласти 12 июня ожидается небольшой дождик

В некоторых районах возможна гроза.

В воскресенье, 12 июня, в Ленобласти ожидается знойная погода. Однако день подарит местным жителям и дачникам возможность отдохнуть от жары. Местами пройдут дожди и прогремят грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем подует легкий южный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. В период грозы порывы будут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: Piter.tv