  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик рассказал, когда петербуржцы смогут открыть купальный сезон
Сегодня, 15:59
125
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик рассказал, когда петербуржцы смогут открыть купальный сезон

0 0

Рассказал Александр Колесов и о погоде в июле.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда жители и гости города смогут открыть купальный сезон. Синоптик на пресс-конференции ТАСС рассказал, что солнце начнет прогревать воду в водоемах уже в ближайшее время.

В ближайшие дни в городе установится стабильно теплая погода. Три солнечных дня прогреют воду до +16..+18 градусов. Такие показатели могут быть достигнуты уже к 13 июня. Однако после 14 июня ожидается небольшое похолодание, поэтому открывать купальный сезон, вероятнее всего, можно будет только к 20 июня.

Рассказал Александр Колесов и о погоде в июле. Температура в этом месяце будет немного ниже нормы.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, вода, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии