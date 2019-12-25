Синоптик рассказал, когда петербуржцы смогут открыть купальный сезон

Рассказал Александр Колесов и о погоде в июле.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда жители и гости города смогут открыть купальный сезон. Синоптик на пресс-конференции ТАСС рассказал, что солнце начнет прогревать воду в водоемах уже в ближайшее время.

В ближайшие дни в городе установится стабильно теплая погода. Три солнечных дня прогреют воду до +16..+18 градусов. Такие показатели могут быть достигнуты уже к 13 июня. Однако после 14 июня ожидается небольшое похолодание, поэтому открывать купальный сезон, вероятнее всего, можно будет только к 20 июня.

Рассказал Александр Колесов и о погоде в июле. Температура в этом месяце будет немного ниже нормы.

Фото: Piter.tv