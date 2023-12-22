В Ленобласти 1 апреля провели ледовзрывные работы

На поле ушло пять зарядов общим весом 16 килограммов.

На реке Паша в районе острова Птичий Ленобласти 1 апреля провели ледовзрывные работы. Об этом рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.

Работы провели специалисты-взрывники по контракту с ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области". За безопасностью следили спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти.

На поле ушло пять зарядов общим весом 16 килограммов. Мероприятие проведено с целью снижения риска аварийного пропуска весеннего половодья.

Ранее ледовзрывные работы прошли на реках Свирь и Оять.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти