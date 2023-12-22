Сегодня на реках Свирь и Оять проведут ледовзрывные работы

Работы начнутся в 13:00. На этом участке замечено неподвижное ледовое покрытие толщиной до 70 см.

Сегодня, 28 марта, в Ленобласти проведут ледовзрывные работы на реках Свирь и Оять. Работы проведут в рамках преветивных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на водоемах региона. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Работы начнутся в 13:00. Их проведут в районе пересечения рек Свирь и Оять. На этом участке замечено неподвижное ледовое покрытие толщиной до 70 см.

Отметим, что во время мониторинга ледовой обстановки взрывники пришли к выводу, что не нужно проводить ледовзрывные работы на реке Сясь. Дело в том, что в этом водоеме нет устойчивого ледового покрова.

Ранее мы писали, что в Петербурге 27 марта был установлен новый температурный рекорд.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО