В Петербурге 27 марта был установлен новый температурный рекорд

Последний раз так тепло было в ноябре 2023 года.

В Петербурге установлен новый температурный рекорд 2024 года. Накануне, 27 марта, воздух в городе на Неве прогрелся до +10 градусов. Об этом рассказал в своем tg-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Последний раз так тепло было в ноябре 2023 года. В тот день столбики термометров показали +11,7 градуса. Кроме того, в этом месяце воздух прогрелся до +13 градусов в Ленобласти. Это произошло 16 марта.

Но на этом интересное не кончается, про лёд на акваториях утром писал, и вот результаты его влияния. В Ломоносове сегодня температура +3,6 гр., в посёлке Осиновец на Ладожском озере всего +1,8 гр. И так весной всегда, пока лёд не уйдет. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что в Петербурге 28 марта продолжит расти температура.

Фото: Piter.tv