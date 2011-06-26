В Петербурге 26 июля потеплеет до +26 градусов

Воскресенье в Петербурге пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и повышение температуры воздуха.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, на погодные условия окажет влияние гребень антициклона.

Синоптик сообщил, что облака будут неплотными, поэтому солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздух. Осадков в течение дня не ожидается.

Температура воздуха в городе составит +24...+26 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до +22...+27 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 754 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

По предварительным данным, 27 июля станет еще теплее. Ночью ожидается +17...+19 градусов, днем температура повысится до +25...+27 градусов. Осадки также не прогнозируются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге установится летняя жара 17 июля.

Фото: Piter.TV