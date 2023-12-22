В Петербурге 28 марта продолжит расти температура

Температура воздуха в Петербурге +11…+13 градусов.

В четверг, 28 марта, Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора далёкого циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков невелика, а температурные показатели продолжат расти. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов . Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу временами пройдут дожди и +9…+11 градусов.

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Фото: Piter.tv