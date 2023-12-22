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На реке Паша в Ленобласти проведут ледовзрывные работы
Сегодня, 14:24
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На реке Паша в Ленобласти проведут ледовзрывные работы

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Работы выполнят профессиональные специалисты-взрывники по контракту с ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области".

Сегодня, 1 апреля, во второй половине дня пройдут ледовзрывные работы на реке Паша. Специалисты займутся участком в районе острова Птичий. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

Жителей предупредили, что  в связи с потеплением и улучшением паводковой  обстановки в графике ледовзрывных работ возможны изменения. Отметим, что ранее запланированные работы на реках Свирь и Оять отменили из-за понижения уровня воды.

Работы выполнят профессиональные специалисты-взрывники по контракту с ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области". За безопасность во время работ будут отвечать спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти. 

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 апреля обещают туман и сильный ветер.

Фото: Pxhere

Теги: ледовзрывные работы, ленобласть, река паша
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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