На реке Паша в Ленобласти проведут ледовзрывные работы

Работы выполнят профессиональные специалисты-взрывники по контракту с ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области".

Сегодня, 1 апреля, во второй половине дня пройдут ледовзрывные работы на реке Паша. Специалисты займутся участком в районе острова Птичий. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Жителей предупредили, что в связи с потеплением и улучшением паводковой обстановки в графике ледовзрывных работ возможны изменения. Отметим, что ранее запланированные работы на реках Свирь и Оять отменили из-за понижения уровня воды.

Работы выполнят профессиональные специалисты-взрывники по контракту с ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области". За безопасность во время работ будут отвечать спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 апреля обещают туман и сильный ветер.

Фото: Pxhere