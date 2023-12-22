  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 2 апреля обещают туман и сильный ветер
Сегодня, 14:05
185
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 2 апреля обещают туман и сильный ветер

0 0

Порывы будут достигать 15 м/с.

В Петербурге во вторник, 2 апреля, обещают погоду. Город окутает туман. Видимость составит всего 500 метров и менее. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Северной столице ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Кроме того, синоптик Александр Колесов предупредил горожан о похолодании. Температура воздуха опустится до +6 градусов. Отметим, что сегодня на юге Петербурга воздух прогрелся до +20 градусов. 

Ранее мы писали, что в Петербурге 1 апреля ожидается до +19 градусов.

Фото: Pxhere

Теги: ветер, ленобласть, погода, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии