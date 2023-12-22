В Петербурге 2 апреля обещают туман и сильный ветер

Порывы будут достигать 15 м/с.

В Петербурге во вторник, 2 апреля, обещают погоду. Город окутает туман. Видимость составит всего 500 метров и менее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Северной столице ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Кроме того, синоптик Александр Колесов предупредил горожан о похолодании. Температура воздуха опустится до +6 градусов. Отметим, что сегодня на юге Петербурга воздух прогрелся до +20 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге 1 апреля ожидается до +19 градусов.

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