В Петербурге 1 апреля ожидается до +19 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди.

Северная столица 1 апреля будет ощущать влияние центральной части очередного циклонического вихря. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, на юге и востоке области не исключены грозы. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов, на юге до +22 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 3-8 м/с.

Во вторник в город придут дожди и резкое похолодание до +7…+9 градусов.

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Фото: Piter.tv